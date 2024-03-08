Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da 4.4 ton metamfetamin ele geçirildi!

Yayınlanma: 08.03.2024 - 11:55

Güncelleme: 08.03.2024 - 11:55

İstanbul'da 3 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 4 ton 420 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 4'ü yabancı uyruklu 8 uyuşturucu imalatçısı yakalandı.

Operasyona ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul ili Beylikdüzü, Arnavutköy ve Bahçelievler ilçelerinde 3 farklı adrese düzenlenen 'NARKOÇELİK-5' operasyonlarında; 108 çuval halinde üzerlik tohumuna emdirilmiş 4 ton 420 kg metamfetamin, 146 kg sıvı metamfetamin, 38 kg reçine halde metamfetamin ve 165 kg aseton maddesi ele geçirildi."