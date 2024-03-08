Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da 4.4 ton metamfetamin ele geçirildi!
İstanbul'da 3 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 4 ton 420 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 4'ü yabancı uyruklu 8 uyuşturucu imalatçısı yakalandı.
İstanbul'da 3 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 4 ton 420 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 4'ü yabancı uyruklu 8 uyuşturucu imalatçısı yakalandı.
Operasyona ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şunları kaydetti:
"İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul ili Beylikdüzü, Arnavutköy ve Bahçelievler ilçelerinde 3 farklı adrese düzenlenen 'NARKOÇELİK-5' operasyonlarında; 108 çuval halinde üzerlik tohumuna emdirilmiş 4 ton 420 kg metamfetamin, 146 kg sıvı metamfetamin, 38 kg reçine halde metamfetamin ve 165 kg aseton maddesi ele geçirildi."
Emniyet haberleri İstanbul haberleri Metamfetamin haberleri Operasyon haberleri narkotik haberleri uyuşturucu haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte AKP'nin masasındaki anket sonuçları...
- Erdoğan'ın mitinginde 'Şeriat istiyoruz' sloganı
- Özel'den Burcu Köksal'ın o sözlerine yanıt!
- CHP'den 'Burcu Köksal' açıklaması
- 'Yönetmeyeceğim'
- Demokrat Parti'de üst düzey istifa
- İmamoğlu ile seyirci arasında 'terörist' tartışması
- Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu Ankara'da kaza yaptı
- ‘Sırf bu yüzden oy vermeyeceğim size’
- Oğuz Murat Acı'nın aile avukatından açıklama