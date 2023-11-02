Son dakika... Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: Uluslararası silahlı organize suç örgütü çökertildi!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da düzenlenen Kafes Operasyonu ile Avusturalya merkezli olarak küresel çapta faaliyet gösteren ve liderliğini 'reis' lakaplı Hakan Ayık'ın yaptığı uluslararası silahlı organize suç örgütü 'Comanchero'nun çökertildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyonla ilgili detayları paylaştı.
Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre; Avusturalya merkezli küresel çapta faaliyet gösteren 'Comanchero' isimli silahlı organize suç örgütünün sözde lideri Mick Hawı 2018 yılında öldürülmüştü.
Mark Douglas Buddle’ın yönetiminde faaliyetlerine devam eden suç örgütünün; "uluslararası çapta uyuşturucu madde ticareti", "adam öldürme", "silahlı yağma", "kundaklama", "adam kaçırma", "suçtan elden edilen malvarlığı değerlerini aklama" suçlarını işlemeye devam ettiği öğrenildi.
Örgütün sözde lideri Mark Douglas Buddle, 2022 yılında KKTC’de yakalanarak Avusturalya makamlarına teslim edilmesinin ardından örgütün lider kadrosunda yer alan 'reis' lakaplı Hakan Ayık ve Duax Hohepa Ngakuru, örgütün yönetimini devralarak suç faaliyetlerine devam edildiği ifade edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hüda Kaya hakkında yeni gelişme!
- Tolga Şardan ve Dinçer Gökçe'ye gözaltı
- Gazeteciler hakkında karar
- Polat çiftine operasyonda yeni ayrıntılar!
- 'Böyle bir yarışta...'
- Sigaraya kasım zammı
- Kurultayda verilecek İmamoğlu kararı
- Fed faiz kararını açıkladı
- Kızından İnan Kıraç'a sitem
- Her emekli ocakta zam alamayabilir!