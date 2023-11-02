Son dakika... Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: Uluslararası silahlı organize suç örgütü çökertildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da düzenlenen Kafes Operasyonu ile Avusturalya merkezli olarak küresel çapta faaliyet gösteren ve liderliğini 'reis' lakaplı Hakan Ayık'ın yaptığı uluslararası silahlı organize suç örgütü 'Comanchero'nun çökertildiğini açıkladı.

DHA
Yayınlanma: 02.11.2023 - 09:56
Son dakika... Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: Uluslararası silahlı organize suç örgütü çökertildi!
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyonla ilgili detayları paylaştı. 

Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre; Avusturalya merkezli küresel çapta faaliyet gösteren 'Comanchero' isimli silahlı organize suç örgütünün sözde lideri Mick Hawı 2018 yılında öldürülmüştü.

Mark Douglas Buddle’ın yönetiminde faaliyetlerine devam eden suç örgütünün; "uluslararası çapta uyuşturucu madde ticareti", "adam öldürme", "silahlı yağma", "kundaklama", "adam kaçırma", "suçtan elden edilen malvarlığı değerlerini aklama" suçlarını işlemeye devam ettiği öğrenildi.

Örgütün sözde lideri Mark Douglas Buddle, 2022 yılında KKTC’de yakalanarak Avusturalya makamlarına teslim edilmesinin ardından örgütün lider kadrosunda yer alan 'reis' lakaplı Hakan Ayık ve Duax Hohepa Ngakuru, örgütün yönetimini devralarak suç faaliyetlerine devam edildiği ifade edildi.


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