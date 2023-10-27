Son Dakika: Bakan Ali Yerlikaya duyurdu... 'Zaza Doğan' suç örgütü çökertildi

Yayınlanma: 27.10.2023 - 08:34

Güncelleme: 27.10.2023 - 12:21

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından organize suç örgütleriyle mücadeleye ilişkin paylaşım yaptı.

Buna göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 4 ilde eş zamanlı 'Kafes' operasyonu düzenlendi.

Operasyon kapsamında, liderliğini Aykut Doğan'ın yaptığı 'Zaza Doğan' adlı suç örgütü çökertildi, örgüt üyesi 47 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 8 tabanca ve 1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Organize suç örgütünün, İstanbul'da 2 cinayet, 3 yaralama olayına karıştığı belirlendi. Alacak verecek konularında sözde mahkeme kurdukları ve maddi menfaat sağladıkları, 6 işyeri ve eve silahla ateş ettikleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları, örgütün gücünü gösterme amaçlı silahlı gezerek sosyal medyada paylaşımlar yaptıkları ve 2 kişiyi kaçırıp alıkoyarak eziyet ettikleri kaydedildi.

Operasyonları düzenleyen polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Bir kez daha belirtmek isterim ki suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz" dedi.