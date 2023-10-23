Son Dakika: Bakan Ali Yerlikaya duyurdu... 'Bayğaralar' suç örgütü çökertildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana merkezli 6 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes' operasyonu kapsamında 'Bayğaralar' organize suç örgütünün çökertildiğini ve 55 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından organize suçlarla mücadeleye ilişkin paylaşım yaptı. Buna göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde, Adana Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'nce Adana merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Kafes' operasyonunda, 55 şüpheli yakalanarak liderliğini Ramazan Bayğara'nın yaptığı 'Bayğaralar' organize suç örgütü çökertildi.
Eş zamanlı baskınlarda 3 piyade tüfeği, 2 hafif makineli tüfek, 29 tabanca ve 7 av tüfeği ele geçirildi. Şüphelilerin 7 cinayet, 13 silahla yarama suçlarını işlediği; ayrıca alacak verecek konularında sözde mahkeme kurduğu ve maddi menfaat sağladığı, korkutma ve haraç alma amaçlı çok sayıda iş yerini kurşunladığı, iş insanlarına ve bunlara ait iş yerlerine zorla el koyduğu, uyuşturucu madde ticareti, dolandırıcılık faaliyetlerinde bulundukları gerekçeleriyle haklarına adli işlem başlatıldı.
Operasyonları düzenleyen polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Bir kez daha belirtmek isterim ki suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz" dedi.
ADANA MERKEZLİ 6?? İLİMİZDE EŞ ZAMANLI OLARAK DÜZENLENEN KAFES OPERASYONU KAPSAMINDA BAYĞARALAR ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ??— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 23, 2023
OPERASYONLAR SONUCUNDA 5??5?? ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI??
OPERASYON DEVAM EDİYOR??
Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM)… pic.twitter.com/eXFv25goU0
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkiye'nin konuştuğu çift reklam panolarında!
- ‘İlk kez bu denli…’
- Ortadoğu'da kapsamlı konuşlanma!
- Emeklilik sistemi ve maaş bağlanma oranı değişiyor
- Galatasaray'dan Icardi açıklaması!
- 'Şeyh'e bağlanan milli eğitim müdürü!
- MHP'den 'Bahçeli' açıklaması geldi
- Yargı dizisinde sürpriz ayrılık…
- AFAD'dan 'Marmara' uyarısı
- Eskişehir'de bir üniversiteli daha intihar etti!