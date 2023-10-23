Son Dakika: Bakan Ali Yerlikaya duyurdu... 'Bayğaralar' suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana merkezli 6 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes' operasyonu kapsamında 'Bayğaralar' organize suç örgütünün çökertildiğini ve 55 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

DHA
Yayınlanma: 23.10.2023 - 08:37
Son Dakika: Bakan Ali Yerlikaya duyurdu... 'Bayğaralar' suç örgütü çökertildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından organize suçlarla mücadeleye ilişkin paylaşım yaptı. Buna göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde, Adana Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'nce Adana merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Kafes' operasyonunda, 55 şüpheli yakalanarak liderliğini Ramazan Bayğara'nın yaptığı 'Bayğaralar' organize suç örgütü çökertildi.

Eş zamanlı baskınlarda 3 piyade tüfeği, 2 hafif makineli tüfek, 29 tabanca ve 7 av tüfeği ele geçirildi. Şüphelilerin 7 cinayet, 13 silahla yarama suçlarını işlediği; ayrıca alacak verecek konularında sözde mahkeme kurduğu ve maddi menfaat sağladığı, korkutma ve haraç alma amaçlı çok sayıda iş yerini kurşunladığı, iş insanlarına ve bunlara ait iş yerlerine zorla el koyduğu, uyuşturucu madde ticareti, dolandırıcılık faaliyetlerinde bulundukları gerekçeleriyle haklarına adli işlem başlatıldı.

Operasyonları düzenleyen polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Bir kez daha belirtmek isterim ki suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz" dedi.


Ali Yerlikaya Bayğaralar suç örgütü

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