Son Dakika... Bakan Bak duyurdu: KYK yurt sonuçları açıklandı!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler, GSB Yurtları Yerleştirme Sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun. Yurdunuza, yuvanıza hoş geldiniz! 13 Eylül saat 23.00’e kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın." ifadelerini kullandı.

