11.09.2025 10:11:00
Güncellenme:
İHA
Son Dakika... Bakan Bak duyurdu: KYK yurt sonuçları açıklandı!

Son dakika gelişmesi... Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler, GSB Yurtları Yerleştirme Sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun. Yurdunuza, yuvanıza hoş geldiniz! 13 Eylül saat 23.00’e kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın." ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #yurt sonuçları #Osman Aşkın Bak #KYK yurdu