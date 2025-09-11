Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler, GSB Yurtları Yerleştirme Sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun. Yurdunuza, yuvanıza hoş geldiniz! 13 Eylül saat 23.00’e kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın." ifadelerini kullandı.
Son Dakika... Bakan Bak duyurdu: KYK yurt sonuçları açıklandı!
11.09.2025 10:11:00
