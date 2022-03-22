Son Dakika: Bakan Bilgin'den asgari ücrete zam açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücrete ikinci zam açıklaması geldi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, Gaziantep'te, Şehitkamil Sanat Merkezi’nde düzenlenen Üretim Sürecine Katılım Programı Tanıtım Toplantısı’nda konuştu.
Asgari ücrette ikinci zam yapılacağı iddialarına cevap veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez asgari ücreti yüzde 50 üzerinde attırdık. Bu günlerde yeniden asgari ücret tartışmalarını anlamlı bulmuyorum. Çünkü gerekeni enflasyon farkı ile yaptık. Bu durumlarda işçiyi de iş vereni de düşünmek lazım. Çünkü asgari ücret artarken, iş verenlerin de maliyeti arttı" dedi.
Bilgin geçtiğimiz gün Dünya gazetesine verdiği röportajda, "Asgari ücret konusunda öncelikle şunu söylemeliyiz: Bu sene yaptığımız asgari ücret artışı yüzde 50’nin üzerindedir ve asgari ücretin vergi dışı bırakılması çok önemli bir şeydir. Bütün gelirlerde asgari ücretin vergi dışı bırakılması önemli. Sabit ücretle çalışanlar, AGİ kaldırıldı, ücreti düşüreceğim diyen işletmeler yanlış yaptı. İş kanunu anlaşılan ücretten geriye gidilmesini açıkça yasaklıyor. Asgari ücrete şartlar içerisinde bakmak lazım. Asgari ücretin eğer Meclis gündeme getirip değiştirmezse, aralıkta belirlenir, tabii olağanüstü şartlar olursa bu şartlara bakarak değerlendirilir. Ancak yasal durum Aralık ayını gösteriyor. Yeni asgari ücretin yasal belirlenme tarihi aralıktır" ifadelerini kullanmıştı.
AÇLIK SINIRININ ALTINDA KALMIŞTI
Türk-İş araştırmasının 2022 Şubat ayı sonucuna göre; dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı ya da açlık sınırı 4 bin 552 lira 56 kuruşa çıkmıştı. Böylece; 4 bin 253 lira olan asgari ücret açlık sınırının altında kalmıştı.
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