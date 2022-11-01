Son Dakika... Bakan Çavuşoğlu: Cumhurbaşkanımız, Putin ve Zelenski ile görüşecek

01 Kasım 2022 Salı, 14:50

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme ilişkin konuştu.

"Tahıl sevkıyatının devam etmesi için sorunların aşılması lazım, Türkiye olarak gayret göstermeye devam edeceğiz."

"Türkiye çözüm için görüşmelerini sürdürecek. Cumhurbaşkanımız bugün, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefonda görüşecek."

"Cumhurbaşkanımız bizzat bu konuyla (tahıl koridoru) ilgileniyor."

"Bir yandan savaş devam ediyor, üzüntü verici görüntüler devam ediyor. Bizim de katkılarımızla iki ülke arasında esasen güven artırıcı önlemler (esirlerin takası, Zaporijya'da uzmanların görüşmesi...) de oldu."

"(Gaz merkezi) Putin'in teklifinden sonra, Putin ve Cumhurbaşkanımız enerji bakanlarını görevlendirdi. Konuyla ilgili teknik düzeyde enerji bakanlıklarımız arasında çalışmalar yapılıyor."