Son Dakika: Bakan Dönmez'den Bartın'daki maden faciasına ilişkin açıklama
Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Amasra'daki maden faciasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, olayın nedeninin grizu olduğu konusundaki değerlendirmenin devam ettiğini söyledi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bartın Amasra'da facianın yaşandığı maden ocağında açıklamalarda bulundu.
Dönmez'in açıklamaları şöyle:
"18 saat içinde arama kurtarma faaliyetlerini sonuçlandırdık ama maalesef 41 kardeşimizi şehit vermiş olduk. Bartın Devlet Hastanesi'nde bir yaralımız var, durumu iyiye gidiyor. İstanbul'daki hastalarımızın durumu da sayın sağlık bakanı tarafından paylaşıldı. Olayın ilk anındaki değerlendirmeleri aktarmıştım. Grizu patlaması olduğunu söylemiştim, bugün itibarıyla da değerlendirmede bu ilk değerlendirmenin devam ettiğini gözlemliyoruz.
Bir yangından söz etmiştim, büyük oranda kontrol altında, sönümleniyor. Bu arada madende üretim tamamen durduruldu. Devam eden adli ve idari soruşturmalarda olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için gerekli her türlü yardım savcılarımız ve müfettişlerimize yapılacaktır."
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