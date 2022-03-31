Son Dakika: Bakan Dönmez'den doğalgaz fiyatlarıyla ilgili açıklama

31 Mart 2022 Perşembe, 11:54

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, uzlaştırma fiyatlarının doğagaz ve ithal kömür santralleri için 2.500 lira, diğer santraller için 1.200 lira olarak belirlendiğini ve böylece santrallerin sorunsuz bir şekilde üretime devam etmesinin sağlandığını belirterek söz konusu artışların faturalara yansımayacağını ifade etti.

Bakan Dönmez'in yaptığı açıklama şöyle;

"Uzlaştırma fiyatları doğalgaz ve ithal kömür santralleri için megavatsaat başına 2 bin 500 lira olarak belirlendi. Diğer santraller için bin 200 lira olarak kararlaştırılmış oldu. Böylece santrallerin üretime sorunsuz bir şekilde devam etmesini de temin etmiş olacağız. Bu destekle birlikte fiyat artışlarının faturalara yansımasını da engelleyeceğiz."



