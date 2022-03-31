Elektrik fiyatlarındaki artış 8 yılda yüzde 440’ı aştı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz-Aralık 2021 dönemine ait elektrik ve doğalgaz fiyat verilerini açıkladı. Konutlarda elektriğin birim fiyatı 8 yılda yüzde 440’ı zamlandı.
Türkiye İstatistik Kurumu'na göre; konutlarda, 1 kilovatsaat elektrik için, tüketicilerin 2021 yılı Temmuz-Aralık döneminde ödediği tutar bir önceki döneme göre yüzde 13,7, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 23 artarak ortalama 90 lira 40 kuruş oldu. 2013’te konutta 1 kilovatsaat için ödenen fiyat 35 lira 30 kuruştan 90 lira 40 kuruşa yükseldi. TÜİK’in açıkladığı verilerde ocak ayında gelen yüzde 125 zam yer almıyor. Ocak ayında gelen zam ve yeni kademeli tarifeye göre ise fiyat artışı rekor seviyelere geldi.
1 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından açıklanan tarifede ise günlük 8 kWh’e kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat 1 kilovatsaat için 1,26 TL oldu. Bu tarifeye göre ise 8 yılda artış yüzde 260 ulaştı. Öte yandan getirilen yeni kademeli tarifede günlük tüketimlerinin 8 kWh’ın üstündeki kısmı için ise 1,89 TL/kWh olarak uygulanıyor. Bu fiyat tarifesine göre ise 8 yıllık dönemde elektrik fiyatları artış yüzde 440 oluyor.
SANAYİ ELEKTRİĞİNDE GEÇEN YILA GÖRE ARTIŞ YÜZDE 68,9 OLDU
Sanayide 2021 yılı Temmuz-Aralık dönemi elektrik fiyatlarına bakıldığında, tüketicilerin 1 kWh elektrik için ödediği tutar bir önceki döneme göre yüzde 48,9, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 68,9 artarak ortalama 96,8 kuruş oldu.
Sanayide 2021 yılı aynı dönem doğalgaz fiyatlarına bakıldığında, tüketicilerin 1 metreküp doğalgaz için ödediği tutar bir önceki döneme göre yüzde 85,7, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 92,6 artarak ortalama 338,1 kuruş oldu.
Konutlarda, 1 metreküp doğalgaz için tüketicilerin 2021 yılı ikinci döneminde ödediği tutar bir önceki döneme göre yüzde 16,5, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 20,3 artarak ortalama 224 TL oldu.
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