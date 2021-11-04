Son dakika... Bakan Elvan'dan asgari ücret açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Türkiye'nin 2023 Vizyonu Zirvesi'nde konuştu. Bakan Elvan yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın en hassas olduğu hususlardan biri vatandaşımızın enflasyona ezdirilmemesi. Asgari ücret başta olmak üzere bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğiz" dedi.





Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, 'Türkiye'nin 2023 Vizyonu Zirvesi'nde konuştu.





Bakan Elvan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"GEREKLİ HASSASİYETİ GÖSTERECEĞİZ"

