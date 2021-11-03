Asgari ücrete yandaş yazardan net rakam geldi
2022 yılında asgari ücrete gelecek zamla ilgili yandaş Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör net rakam verdi.
Yandaş Sabah gaetesi yazarı Dilek Güngör, A Haber'de 2022 yılında asgari ücrete gelecek zamla ilgili açıklamalarda bulundu.
'Asgari ücrete ne kadar zam olacak?' sorusuna Güngör, "Herkesin söylediği gibi 45 yılın en yüksek zammı bekleniyor. Ve bunun da yüzde 35-40 oranında zam gelecek. Asgari ücret dolar kuruna vurduğunuzda 80-90 dolarlık bir erime var. Enflasyonun bir süre daha yüksek görmeye devam edeceğiz. Bu durumda da hane halkının satın alma gücünün arttırılması gerekiyor. Bu hükümet tarafından kabul ediliyor" dedi.
Güngör'ün yaptığı bu açıklama ile 2022 yılına girildiğinde asgari ücretin yapılan hesaplamalar sonucu 3 bin 800 TL olabileceği öngörülüyor.
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