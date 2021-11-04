Erdal Sağlam'dan 'asgari ücret'le ilgili kritik tahmin

04 Kasım 2021 Perşembe, 12:10

Gazetemiz yazarı Erdal Sağlam, ''Seçime kadar enflasyonda yüzde 20’nin altına inilmez'' başlıklı yazısında, asgari ücrete gelecek zamlarla ilgili değerlendirmede bulundu.

Sağlam, ''Merkez Bankası her 1 puanlık asgari ücret artışının tüketici fiyatlarında 0.2 puan katkı yaptığını daha önce hesaplamıştı. Yüzde 35-40’lık asgari ücret zamlarından söz edildiği, buna paralel memur ve emekli maaş artışları planlandığı konuşuluyor. Siyasi iktidarın toplumsal kesimlerdeki rahatsızlığı gördüğü, bu nedenle oy için maaş artışlarına yüklenmesi ihtimali bana da çok mümkün gözüküyor'' dedi.

YÜKSEK ZAMLAR MAĞDURİYETİ GİDEREMEZ

Sağlam, ''Diyelim ki iktidar yandaşlarının şimdiden yolunu yaptığı gibi, yıl başında asgari ücrete yüzde 35 hatta yüzde 40 zam yaptı. Bunun dar ve sabit gelirlinin durumunu düzeltmesi sizce mümkün mü? Ekim sonunda yıllık gıda enflasyonu yüzde 28’e ulaştı. Gelirinin çoğunu gıdaya veren dar gelirlinin enflasyonu zaten yüzde 30 demektir. Hem de bu resmi rakamlarla, bağımsız hesaplamalarda, özellikle büyükşehirlerde bu oran çok daha yüksek. 2021 başından beri zaten içeri girmiş, yani hayati ihtiyacı için bile borçlanmak zorunda kalmış dar gelirli kesimden söz ediyoruz. Bunun üzerine bu yıl başında alacağı zammın hemen yılın başından itibaren, aylık yüzde 3-4’lük enflasyonlarla, yeniden eriyeceği aşikâr. Yüksek oranda yapılacak zammın etkisi, ekonomi düzelmedikçe ancak birkaç ay sürecektir'' ifadelerine yer verdi.

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