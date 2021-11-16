Son dakika: Bakan Elvan'dan enflasyon ve döviz kuru açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde konuştu. Bakan Elvan, "Enflasyonda maalesef arzuladığımız seviyede değiliz" dedi.
İstanbul'da 5. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi düzenleniyor. Kongrenin açılışına Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da katıldı.
Burada konuşan bakan Elvan, "Güçlü kamu maliyesi, makroekonomik istikrarın en önemli dayanaklarından biri olmaya devam edecektir. Enflasyon cephesindeyse, maalesef arzuladığımız seviyede değiliz. Küresel konjonktür ve yurt içi görünüm, enflasyonla mücadelede son derece dikkatli olmamız gerektiğini ortaya koyuyor. Hedeflediğimiz büyümeyi sürekli kılmanın ön koşulu fiyat istikrarından geçiyor" dedi.
"ENFLASYONLA MÜCADELE KARARLILIĞIMIZI ÇOK NET BİÇİMDE GÖSTERİYORUZ"
"Karşımızdaki enflasyonun; arz ve talep kaynaklı sebeplerinin yanında, fiyatlama davranışları ve bekleyişler kanalıyla da bozulan bir yapısı var. Her bir kök nedene karşı uygulanacak politika seti de farklılaşmak durumunda. Her bir kurumun, kendi görev alanı kapsamında üzerine düşeni yerine getirmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Biz Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak, enflasyonla mücadele kararlılığımızı çok net bir biçimde gösteriyoruz" diyen Bakan Elvan şöyle devam etti:
"Yönetilen ve yönlendirilen fiyatların yanında, iç talep gelişmelerini de çok yakından takip ediyor, gerektiğinde makro ihtiyati tedbirleri gecikmeden alıyoruz. Enflasyonla mücadeleyi kararlı ve bütüncül bir anlayışla sürdürdüğümüz ölçüde, döviz kuru istikrara kavuşacak ve ülke risk primimiz düşecektir. Bu sayede uzun vadeli faiz oranları da gerileyecek ve yatırımlar için öngörülebilirlik ufku artacaktır"
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