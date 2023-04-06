Son dakika... Bakan Fahrettin Koca'dan deprem bölgesinde otobüs kazasına ilişkin açıklama

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 18:10

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 18:10

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesinden dönen İstanbul Bağcılar Belediyesi'ne ait yolcu otobüsünün Kayseri'de devrilmesine ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Bakan Koca, "Bağcılar Belediyesi ekibinden bir grubu deprem bölgesinden İstanbul’a taşıyan otobüsün dün gece yaşadığı kazada 3 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti, 22 kişiyse olaydan etkilendi. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Olaydan etkilenenlerden 10 kişinin tedavisi devam etmekte, 9 kişi taburcu olmuştur. Üç kişiyse tedaviye ihtiyaç duymamıştır. Bu elim kazada yaralananlara geçmiş olsun, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınları ile Bağcılar Belediyesi’ne başsağlığı dileklerimi sunuyorum" dedi.

Bağcılar Belediyesi ekibinden bir grubu deprem bölgesinden İstanbul’a taşıyan otobüsün dün gece yaşadığı kazada 3 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti, 22 kişiyse olaydan etkilendi. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum.



Olaydan etkilenenlerden 10… — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 6, 2023

NE OLMUŞTU

B.K. idaresindeki İstanbul Bağcılar Belediyesine ait resmi 34 FIR 436 plakalı yolcu otobüsü, Gürün-Pınarbaşı yolunun 48. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada Atakan Sırbudak (48), Hayri Ay (48) ve Hilmi Eymen Dinleyici (10) öldü, 19 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kayseri, Pınarbaşı ve Sarız'daki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan kaza ile ilgili Pınarbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı ve 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.