Son Dakika: Bakan Kirişci’den evcil hayvanlara mikroçip uygulamasında süre uzamasıyla ilgili açıklama

27 Aralık 2022 Salı, 12:03

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Saray'da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hayvanlara ilişkin barınak hizmetinin İstanbul’da yürütüldüğünü hatırlatan Kirişci, İstanbul’un 39 ilçesine barınakların kurulumuyla ilgili yazının gönderildiğini, ilçelerin kendi değerlendirmesini yapacağını ifade etti.

Kirişci, hem Anadolu hem de Avrupa Yakasında barınakla ilgili yerlerin hazır olduğunu belirterek, istendiğinde hazırlanan yerlerin valilik koordinasyonunda belediyelere tahsis edileceğini söyledi.

MİKROÇİP UYGULAMASINDA SÜRE UZATMA DURUMU

Hayvanları Koruma Kanunu gereğince kedi ve köpeklerin 31 Aralık’a kadar dijital kimliklendirme yöntemi olan mikroçip uygulamasını Tarım ve Orman Bakanlığı il/ilçe müdürlüklerinin de yaptığını hatırlatan Kirişci, rakamların genel gidişatına göre değerlendirilerek son tarih olan 31 Aralık’ın uzatılma imkanının olabileceğini açıkladı.