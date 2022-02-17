Son dakika: Bakan Koca açıkladı... Maske zorunluluğu kalkacak mı?

17 Şubat 2022 Perşembe, 11:11

Sağlık Bakanı Bakanı Fahrettin Koca, dün ( 16 Şubat) yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Koca, "Gelecek hafta çarşamba veya perşembe günü bir basın toplantımız olacak. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra neler yapılacağına ilişkin süreci anlatacağız. Maskelerin ne zaman çıkacağı konusu da dahil olmak üzere bundan sonra neler yapılacağını net bir şekilde ifade edeceğiz" dedi.

'VAKALAR GEÇTİĞİMİZ HAFTA SONU ZİRVE YAPTI'

Covid-19 vakalarının geçen hafta sonu itibarıyla zirve yaptığını ve gelecek hafta azalmaya başlayacağını tahmin ettikleri söyleyen Koca, "Hastane yükü de giderek azalacak. Şu an hastaneye yatışlar yüzde 28-30 gibi azalmış oldu. Yoğun bakıma yatış yüzde 15 oranında azaldı. Önümüzdeki 2-3 hafta içinde belirgin düşeceğini tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

65 YAŞ ÜSTÜNE...

Covid-19 tedavisinde "molnupiravir" etken maddeli ilacın kullanımına başlandığını hatırlatan Koca, "Molnupiravir ilacını piyasaya dağıttık. 700 küsur dolar olan ilacı 70'te 1 maliyete indirerek piyasaya verdik. Dünyada da kullanılan bu ilacı hızla yerlileştirip yaygın kullanılmak üzere piyasaya verdik. 65 yaş üstüne, kronik hastalara ve risk taşıyanlara veriyoruz" diye konuştu.

Bakan Koca, 65 yaş üstündekilerin Covid-19 tedavisinde erken dönemde molnupiravir kullanmalarının önemli olduğunu belirtti.

TURKOVAC AŞISI HAKKINDA DA KONUŞTU

Yerli Covid-19 aşısı TURKOVAC'ın 81 ildeki devlet hastanelerine sevkiyatının başlayacağını bildiren Koca, "Gelecek haftadan itibaren sadece eğitim ve araştırma veya şehir hastaneleri değil, ilçeler dahil olmak üzere bütün devlet hastanelerinde TURKOVAC uygulaması başlayacak" dedi.

Koca, TURKOVAC'ın Omicron varyantına karşı etkinlik çalışmasının sürdüğünü hatırlatarak "TURKOVAC'ın Omicron ile ilgili hayvan çalışmaları başladı. Hayvan çalışmalarının ikinci dozu zannediyorum yarın yapılacak. Mart ayına da Omicron varyantına yönelik TURKOVAC aşısını tamamlamayı düşünüyoruz" diye konuştu.

TURKOVAC'ın uygulanma miktarına ilişkin verilerin sorulması üzerine Koca, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar piyasaya verdiğimiz toplam 800 bin doz oldu. Zannediyorum pazartesi 200 bin doz daha ve ondan sonra her hafta artarak devam ediyor olacak. Ortalama ayda 2-2,5 milyona kadar çıkmış olacağız. Talep iyi, daha iyi olacağını tahmin ediyoruz. Çünkü bugüne kadar sadece eğitim ve araştırma, büyük hastanelerde oldu. Bütün illere yeni yayıldı. Aile hekimlerine daha verilmedi. Aile hekimlerine zannediyorum iki hafta sonra dağıtılmış olur. O durumda erişimi daha kolay oldukça kullanımı da artmış olacak."

Koca, 2 doz BioNTech aşısından sonra TURKOVAC'ın uygulandığı çalışmaya ilişkin soru üzerine, "2 BioNTech üzeri TURKOVAC devam ediyor. Gebelerle ilgili de çocuklarla ilgili de başladı" dedi.