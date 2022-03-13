Son dakika: Bakan Koca, en çok vaka görülen illeri paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık vaka sayısını gösteren haritayı paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Şubat-4 Mart arasında, il bazında 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısını gösteren insidans haritasını paylaştı.
Bakan Koca açıklamasında, ''26 Şubat-4 Mart arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz.'' ifadelerini kullandı.
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