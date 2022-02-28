Son Dakika: Bakan Koca illere göre haftalık koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı. Amasya vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
28 Şubat 2022 Pazartesi, 10:53
Son Dakika: Bakan Koca illere göre haftalık koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
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Sağlık Bakanlığı'nın 12-18 Şubat verilerine göre 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 617,50, Ankara'da 1216,83, İzmir'de 776,25 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12-18 Şubat koronavirüs vaka haritasını paylaştı.

Koca yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"12-18 Şubat arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında."

Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise, Amasya, Kırşehir, Aksaray, Denizli, Yozgat, Çorum, Samsun, Tunceli, Eskişehir, Artvin.



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