Son Dakika: Bakan Koca illere göre haftalık koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

28 Şubat 2022 Pazartesi, 10:53

Sağlık Bakanlığı'nın 12-18 Şubat verilerine göre 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 617,50, Ankara'da 1216,83, İzmir'de 776,25 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12-18 Şubat koronavirüs vaka haritasını paylaştı.

Koca yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"12-18 Şubat arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında."

12-18 Şubat arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında. pic.twitter.com/HQoC9eqUx4 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 28, 2022

Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise, Amasya, Kırşehir, Aksaray, Denizli, Yozgat, Çorum, Samsun, Tunceli, Eskişehir, Artvin.

12-18 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Amasya, Kırşehir, Aksaray, Denizli, Yozgat, Çorum, Samsun, Tunceli, Eskişehir, Artvin. pic.twitter.com/oQv6l88gnL — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 28, 2022



