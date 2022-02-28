Son Dakika: Bakan Koca illere göre haftalık koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı. Amasya vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı.
Sağlık Bakanlığı'nın 12-18 Şubat verilerine göre 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 617,50, Ankara'da 1216,83, İzmir'de 776,25 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12-18 Şubat koronavirüs vaka haritasını paylaştı.
Koca yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
"12-18 Şubat arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında."
12-18 Şubat arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında. pic.twitter.com/HQoC9eqUx4— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 28, 2022
Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise, Amasya, Kırşehir, Aksaray, Denizli, Yozgat, Çorum, Samsun, Tunceli, Eskişehir, Artvin.
12-18 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Amasya, Kırşehir, Aksaray, Denizli, Yozgat, Çorum, Samsun, Tunceli, Eskişehir, Artvin. pic.twitter.com/oQv6l88gnL— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 28, 2022
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