Sedat Peker'in iddiaları sonrası 'FETÖ ihbarı' yapan kişi konuştu

31 Ekim 2021 Pazar, 17:27

Organize suç örgütü yöneticiliği suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan Sedat Peker, 23 Mayıs 2021 tarihinde yaptığı sosyal medya paylaşımında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürü Yavuz Erdal Kayapınar ve Yardımcısı Hidayet Uysal’ın hakkındaki “FETÖ soruşturmasının” kapattırıldığını iddia etmişti. Peker, Ankara Cumhuriyet Savcısı R.A.’nın yürüttüğü soruşturmayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun akrabası Sadık Soylu’nun kapattırdığını öne sürmüştü.

Edinilen bilgiye göre ise savcılık kaynakları; 1,5 yıl yürütülen soruşturmanın yeterli delile ulaşılamadığı için kapatıldığını ifade etmişti.

Peker’in paylaştığı belgedeki ihbarı yapmış olan Fevzi Bubilik’ti. Savcılık kaynakları, Kayapınar ve Yavuz hakkında ihbarda bulunan Fevzi Bubilik’in “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda ‘çantacılık yaptığını ve iş takibi için’ temasta bulunduğunu” ifade etmişti.

ERDOĞAN GÖREVDEN ALDI

Peker’in paylaşımındaki Genel Müdür Yardımcısı Uysal, Resmi Gazete’de dün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile görevden alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasının bulunduğu kararla Uysal görevden alınırken yerine ise şimdilik atama yapılmadı.

'GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞINA GETİRİLMİŞTİ'

Uysal’ın görevden alınmasının ardından iddialarını sürdüren Bubilik, şunları söyledi:

“Benim beyanımdan sonra bu adam pasifize edildi. Bu adamla ilgili araştırma yapılmasını engellemişler. Düzgün soruşturma yapılsa bu adamın kiminle çalıştığı bilinmeyecek mi? Bu adam Meclis’te danışmanlık yapmıştı. Çalıştığı milletvekili FETÖ’den tutuklanmıştı. Milletvekili tutuklandıktan sonra Hidayet Uysal mükafat gibi genel müdür yardımcılığına getirildi.

'DÖRT KİŞİNDEN ÜÇÜ ALINDI'

Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü, Bakanlığın en aktif yeridir. Paranın döndüğü yerdir. Emsalin verildiği kuruluştur. Genel Müdür Yardımcısı Hidayet Uysal alınıyor, Genel Müdür Yavuz Erdal Kayapınar’ı alınmıyor. İzahı mümkün değil. Parça parça alıyorlar. Yoksa benim söylediğim teyit edilmiş olacaktı. Bizim bahsettiğimiz dört kişiden üçü alındı.”