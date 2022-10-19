Son Dakika: Bakan Koca'dan yaralı madencilerin sağlık durumu ile ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada Bartın'daki maden kazasında yaralanan işçilerin sağlık durumuna ilişkin son durumu paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
19 Ekim 2022 Çarşamba, 17:59
Son Dakika: Bakan Koca'dan yaralı madencilerin sağlık durumu ile ilgili açıklama
Abone Ol google-news

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın'daki maden kazasında yaralanan işçilerin sağlık durumuna ilişkin son durumu paylaştı.

Koca, yaralanan madencilerle ilgili, “Bartın’da tedavi gören 5 madenci taburcu oldu. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ndeki 6 hastadan biri yoğun bakımdan servise alındı, durumu iyiye gidiyor. Bir hasta entübasyondan çıktı. Diğer 4 hastanın durumu stabil” açıklamasını yaptı.

Koca yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Maden ocağı patlamasında yaralananların durumu: Bartın’da tedavi gören 5 madenci taburcu oldu. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesindeki 6 hastadan biri yoğun bakımdan servise alındı, durumu iyiye gidiyor. 1 hasta entübasyondan çıktı. Diğer 4 hastanın durumu stabil."

 


Sağlık Bakanı fahrettin koca

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler