Son Dakika: Bakan Koca'dan yaralı madencilerin sağlık durumu ile ilgili açıklama

19 Ekim 2022 Çarşamba, 17:59

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın'daki maden kazasında yaralanan işçilerin sağlık durumuna ilişkin son durumu paylaştı.

Koca, yaralanan madencilerle ilgili, “Bartın’da tedavi gören 5 madenci taburcu oldu. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ndeki 6 hastadan biri yoğun bakımdan servise alındı, durumu iyiye gidiyor. Bir hasta entübasyondan çıktı. Diğer 4 hastanın durumu stabil” açıklamasını yaptı.

Koca yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Maden ocağı patlamasında yaralananların durumu: Bartın’da tedavi gören 5 madenci taburcu oldu. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesindeki 6 hastadan biri yoğun bakımdan servise alındı, durumu iyiye gidiyor. 1 hasta entübasyondan çıktı. Diğer 4 hastanın durumu stabil."