Depremin ardından Malatya'da okullar yarın da tatil edildi
Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından kentte eğitime yarın da ara verildiği bildirildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde örgün, yaygın ve özel öğretim kurumları dahil olmak üzere 17 Ekim Perşembe günü (yarın) eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir" ifadesi kullanıldı.
Deprem nedeniyle kentte okullar bugün tatil edilmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem!
- Köfteci Yusuf skandalı o bakanı koltuğundan edebilir
- ‘Banka kasasında kayboldu’ diyerek polise başvurdular!
- Peki, Öcalan ne diyor?
- Rojin Kabaiş'in ön otopsi raporu belli oldu
- Gözlerindeki 'ışıltı' söndü: 7 şubesini kapattı
- Rojin Kabaiş'in cesedi nasıl bulundu?
- Bakanlık onlarca yeni firmayı ifşa etti!
- Kilis Valiliği'nden açıklama geldi!
- Fenerbahçeli yıldızın kırmızı kartı gündem oldu!