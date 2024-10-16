Depremin ardından Malatya'da okullar yarın da tatil edildi

Yayınlanma: 16.10.2024 - 21:24

Güncelleme: 16.10.2024 - 21:24

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde örgün, yaygın ve özel öğretim kurumları dahil olmak üzere 17 Ekim Perşembe günü (yarın) eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Deprem nedeniyle kentte okullar bugün tatil edilmişti.