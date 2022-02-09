Son dakika: Bakan Murat Kurum, koronavirüse yakalandı
Son dakika gelişmesi... Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un Covid-19 testi pozitif çıktı.
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Ömer Çelik Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kovid-19 testi pozitif çıkan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.
Covid-19 testi pozitif çıkan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız @murat_kurum’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.— Ömer Çelik (@omerrcelik) February 9, 2022
Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoruz.
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