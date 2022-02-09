Son dakika: Bakan Murat Kurum, koronavirüse yakalandı

09 Şubat 2022 Çarşamba, 23:08

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Ömer Çelik Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kovid-19 testi pozitif çıkan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.