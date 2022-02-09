İspanya Kralı VI. Felipe koronavirüse yakalandı
İspanya Kraliyeti tarafından yapılan açıklamada, Kralı VI. Felipe’nin koronavirüse yakalandığı duyuruldu.
İspanya Kralı VI. Felipe’nin koronavirüs testi pozitif çıktı. Hafif semptomları bulunan VI. Felipe’nin 7 gün karantinada kalacağı aktarıldı. 54 yaşındaki Kral VI. Felipe’nin katılmayı planlandığı tüm görüşmelerinin iptal edildiği, çalışmalarını ikametinden sürdüreceği kaydedildi. Kraliçe Letizia ve çiftin küçük kızı Prenses Sofia’nin ise semptom göstermediği ve faaliyetlerine normal şekilde devam edeceği belirtildi.
Kral VI. Felipe, Covid-19 aşısının ilk dozunu Mayıs 2021’de yaptırmıştı.
İSPANYA’DA AÇIK HAVADA MASKE ZORUNLULUĞU SONA ERİYOR
İspanya’da sol koalisyon hükümetinin aldığı karar doğrultusunda koronavirüsle mücadele kapsamında 24 Aralık 2021’den beri uygulanan açık alanda maske takma zorunluluğu, yarın (10 Şubat) kaldırılıyor. Toplam 10 milyon 439 bin 302 koronavirüs vakasının tespit edildiği ülkede 94 bin 931 kişi hayatını kaybetti. 48 milyon nüfuslu İspanya’da halkın yüzde 81’i Covid-19’a karşı tamamen aşılandı.
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