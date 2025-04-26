İstanbul depreminde yaralananların son durumu açıklandı: 145 kişi taburcu edildi
İstanbul'da yaşanan depremlerde "ikincil yaralanma" yaşayan 28 yurttaşın tedavisi sürüyor.
İstanbul'da meydana gelen depremlerde yaralanan 28 kişinin çeşitli hastanelerdeki tedavisi devam ediyor.
Marmara Denizi Silivri açıklarında 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde, İstanbul'da "ikincil yaralanma" olarak bilinen düşme, atlama veya yıkılma korkusundan panikatak geçiren toplamda 173 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.
145 YARALI TABURCU EDİLDİ
Depremin meydana geldiği günden itibaren bugüne kadar tedavisi tamamlanan 145 yaralı, taburcu edildi.
Yaralılardan 28'inin ise çeşitli hastanelerde tedavisi sürüyor.
Etiketler: #artçı deprem #deprem #23 Nisan 2025 İstanbul depremi
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