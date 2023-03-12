Son Dakika... Bakan Özer açıkladı: LGS tarihi belli oldu

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın 4 Haziran'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 10:03
Son Dakika... Bakan Özer açıkladı: LGS tarihi belli oldu
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Seçim tarihinin ilan edilmesinin ardından sınav tarihleri de netleşmeye başladı. 2023 LGS sınavı tarihi belli oldu. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın 4 Haziran'da gerçekleştirileceği duyuruldu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavı 4 Haziran'da gerçekleştireceğiz" açıklaması yaptı.

İKİNCİ DÖNEM KONULARI YER ALMAYACAK

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrası alınan karar gereği, 2023 LGS'de 8. sınıfın ikinci dönem konularından soru yer almayacağını anımsatan Bakan Özer, Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'nun yarın "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklanacağını belirtti.

 


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