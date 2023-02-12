Son Dakika... Bakan Özer duyurdu: 10 ilde 1 Mart'a kadar eğitime ara

Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 14:07

Güncelleme: 12 Şubat 2023 - 14:46

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli deprem sonrası eğitim ve öğretim süreçlerine ilişkin açıklama yaptı. Özer, 1 Mart itibarıyla depremden etkilenen 10 ilde eğitime devam etme konusunda ilçe ve okul temelli kararlar alınacağını söyledi.

Bakan, 20 Şubat itibarıyla 71 ilde eğitim ve öğretimin başlayacağını belirtti.

Özer'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

*20 Şubat tarihi itibarıyla 71 ilde eğitim öğretim başlayacak. Bir daha uzatma olmayacak.

*Aynı Covid döneminde olduğu gibi ilçe ve okul temelli kararlar alacağız.

*10 ilimizde eğitim öğretime 1 Mart'a kadar ara veriyoruz. 10 ilde ikili eğitime geçilecek.

*10 ilde ikinci dönem devam şartı aramıyoruz.

*Özel öğretim kurumları kapasitelerinin yüzde 3'ü kadar şehit ve gazi yakınlarına tam burslu olarak öğrencileri yararlandırma imkanına sahipler.

*Yüzde 3'lük kapasiteyi yüzde 10'a çıkartıyoruz. Bu yüzde 7'yi sadece 10 ilden gelen öğrenciler için kullanacağız.