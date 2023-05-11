Son Dakika: Bakan Özer duyurdu... Okul öncesi eğitimde ücret kararı

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okul öncesi eğitimde valilik komisyonlarınca belirlenen ücretlerin tamamının kaldırıldığını duyurdu.

DHA
Yayınlanma: 11.05.2023 - 11:28
Son Dakika: Bakan Özer duyurdu... Okul öncesi eğitimde ücret kararı
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den okul öncesi eğitimde alınan ücretlerle ilgili açıklama geldi.

Bakan Özer, "Tüm Türkiye'de okul öncesi eğitim ile ilgili valilikler tarafından komisyonlar marifetiyle belirlenen ücretler vardı. 2023-2024 eğitim öğretim yılında bu ücretlerin tamamını kaldırıyoruz" dedi.


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