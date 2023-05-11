Son Dakika: Bakan Özer duyurdu... Okul öncesi eğitimde ücret kararı
Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okul öncesi eğitimde valilik komisyonlarınca belirlenen ücretlerin tamamının kaldırıldığını duyurdu.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den okul öncesi eğitimde alınan ücretlerle ilgili açıklama geldi.
Bakan Özer, "Tüm Türkiye'de okul öncesi eğitim ile ilgili valilikler tarafından komisyonlar marifetiyle belirlenen ücretler vardı. 2023-2024 eğitim öğretim yılında bu ücretlerin tamamını kaldırıyoruz" dedi.
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