Son dakika... Bakan Özer duyurdu: YKS ve LGS kararı

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta ağır yıkıma yolan açan 2 depremin ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ''Bu yıl LGS’ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS’ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır'' dedi.

AA
Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 11:12
Son dakika... Bakan Özer duyurdu: YKS ve LGS kararı
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Bu yıl LGS’ye girecek öğrenciler 2. dönem konularından, YKS’ye girecekler de 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacak. Söz konusu kararı,  Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu. Özer yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

''Bu yıl LGS’ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS’ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır. 2023'te LGS'yi sadece 8. sınıfın birinci dönem konularından yapacağız.''


YKS lgs deprem

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