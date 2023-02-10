Son dakika... Bakan Özer duyurdu: YKS ve LGS kararı
Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta ağır yıkıma yolan açan 2 depremin ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ''Bu yıl LGS’ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS’ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır'' dedi.
Bu yıl LGS’ye girecek öğrenciler 2. dönem konularından, YKS’ye girecekler de 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacak. Söz konusu kararı, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu. Özer yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
''Bu yıl LGS’ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS’ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır. 2023'te LGS'yi sadece 8. sınıfın birinci dönem konularından yapacağız.''
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kızacak ama...' diyerek Tarkan'ın adını açıkladı
- Naci Görür uyardı: 'Olasılık 70’lere çıktı'
- İmamoğlu'na saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı
- Celal Şengör: 'Erdoğan tamamen başarısız oldu!'
- Bu hale nasıl geldi?
- Turgay Güler, AHBAP'ı ve Haluk Levent'i hedef aldı
- Acı tablo giderek ağırlaşıyor!
- Japon profesörden 'Kahramanmaraş depremi' açıklaması
- Hayatını kaybedenlerin sayısı 17 Ağustos'u geçti
- Kanal D'den Camdaki Kız kararı