Son dakika... Bakan Özer duyurdu: YKS ve LGS kararı

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 11:12

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 11:50

Bu yıl LGS’ye girecek öğrenciler 2. dönem konularından, YKS’ye girecekler de 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacak. Söz konusu kararı, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu. Özer yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

''Bu yıl LGS’ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS’ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır. 2023'te LGS'yi sadece 8. sınıfın birinci dönem konularından yapacağız.''