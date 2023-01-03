Son Dakika: Bakan Özer, özel okullarda 2023 ücret artışının yarın belirleneceğini açıkladı
Son dakika haberi... Özel okullarda 2023 yılında yapılacak ücret artışına ilişkin açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Velilerimizin çıkarlarını koruyacak şekilde yeni oranı yarın belirleyeceğiz ve kamuoyuna duyuracağız” dedi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kızılcahamam’da katıldığı TOKİ Çağatay İlkokulu açılışı töreninde basın mensuplarının özel okulların 2023 ücret artışları için ne zaman görüşme olacağı ve oranın ne zaman açıklanacağına ilişkin sorusunu yanıtladı.
TEFE (Toptan Eşya Fiyat Endeksi) ve TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) oranlarının belli olduğunu hatırlatan Özer, “İnşallah yarın öğleden sonra özel eğitim kurumlarının tüm temsilcileriyle birlikte bir değerlendirme yapacağız. Sadece TEFE TÜFE oranlarına bakmayacağız. Çünkü 2023 yılında enflasyonun düşme beklentisi çok yüksek. Velilerimizin çıkarlarını koruyacak şekilde yeni oranı yarın belirleyeceğiz ve kamuoyuna duyuracağız” dedi.
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