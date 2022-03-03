Son dakika: Bakan Soylu'dan 'müzik yasağı' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 24.00'ten sonra müzik yasağının kaldırılmasına ilişkin açıklama yaptı.

DHA
03 Mart 2022 Perşembe, 12:54
Son dakika: Bakan Soylu'dan 'müzik yasağı' açıklaması
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 24.00'ten sonra müzik yasağının kaldırılmasına ilişkin, "Kültür Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımızla konuyu değerlendireceğiz" açıklamasında bulundu.

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