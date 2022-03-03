Son dakika: Bakan Soylu'dan 'müzik yasağı' açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 24.00'ten sonra müzik yasağının kaldırılmasına ilişkin açıklama yaptı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 24.00'ten sonra müzik yasağının kaldırılmasına ilişkin, "Kültür Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımızla konuyu değerlendireceğiz" açıklamasında bulundu.
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