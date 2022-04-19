Son Dakika: Bakan Soylu’dan Suriyelilerin bayram ziyareti hakkında açıklama
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriyelilerin bayram ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Bayram gidişine müsaade etmeme konusunda kısıtımız var" dedi. Bakan Soylu aynı açıklamasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, "Hrant Dink dosyasını açarak FETÖ’yü aklamaya çalışıyor" iddiasında bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'de gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriyelilerin bayram ziyareti hakkında, "Bayram gidişine müsaade etmeme konusunda kısıtımız var" dedi. Bakan Soylu ayrıca, "Bugüne kadar 500 bin gönüllü geri dönüş söz konusu. Bugün bu mesele provoke edilmeye çalışılmaktadır. Provokasyon demek en doğru tabirdir" ifadelerini kullandı.
Sığınmacıların memleketlerine gideceklerini, bununla ilgili çalışma yapıldığını söyleyen Soylu, Suriyelilere vatandaşlık iddialarıyla ilgili, "2021 sonu itibarıyla geçici statü ile Türkiye'ye gelenlere verilen vatandaşlık sayısı 192 bindir" dedi.
HEDEFİNDE KILIÇDAROĞLU VAR
Soylu, Hrant Dink’in tetikçisinin hapiste olduğunu fakat gerçek katillerinin ortaya çıkmadığını belirterek, “Çetelerle yer altı dünyası ile işbirliği yapan o derin karanlığı mutlaka aydınlatmak zorundayız. Devletin içine çöreklenen o kişilerin devletin içinden çekip çıkarmamız lazım” diyen Kılıçdaroğlu’nu da hedef aldı. Soylu, "Kılıçdaroğlu, Hrant Dink dosyasını açarak FETÖ’yü aklamaya çalışıyor" iddiasında bulundu.
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