Son Dakika... Bakan Tekin duyurdu: 20 bin öğretmen ataması tercih süreci başlıyor

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 20 bin öğretmen atamasında tercih süreci başlıyor. Bakan Yusuf Tekin’den atamalara ilişkin açıklama geldi.

Son Dakika... Bakan Tekin duyurdu: 20 bin öğretmen ataması tercih süreci başlıyor
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DHA
Yayınlanma: 14.11.2024 - 16:38

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin öğretmen ataması için tercih sürecinin başladığını açıkladı.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "20 bin öğretmen atamamız için tercih sürecimiz başlıyor. Kesinleşen puanlara göre oluşan sıralamalar, öğretmen adaylarımızın tercih ekranında yer alacaktır. Tercih başvuru süreci 20 Kasım saat 16.00'da sona erecektir. Öğretmen adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.


Etiketler: #öğretmen ataması #öğretmen #Atama

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