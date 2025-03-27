Son Dakika... Bakan Tunç açıkladı: Kartalkaya yangın faciasında tutuklu sayısı artıyor!

Son dakika gelişmesi... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel faciasına ilişkin 6 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verildiğini söyledi.

Son Dakika... Bakan Tunç açıkladı: Kartalkaya yangın faciasında tutuklu sayısı artıyor!
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DHA
Yayınlanma: 27.03.2025 - 09:45

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangın faciasında 6 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verildiğini duyurdu.

Bakan Tunç, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bolu Kartalkaya’da 21 Ocak 2025 tarihinde meydana gelen ve 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında, İstanbul Teknik Üniversitesinden akademisyenlerden oluşan uzman bilirkişi heyetinin hazırladığı rapor Cumhuriyet Başsavcılığına sunulmuştur. 

Bilirkişi raporunda yangın faciasında kusuru bulunduğu tespit edilen 6 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verilmiştir.

Halihazırda soruşturma kapsamında 20 şüpheli tutuklu olup, adli soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir.

Bu elim faciada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum."


Etiketler: #Kartalkaya #otel yangını #Son dakika #Yılmaz Tunç

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