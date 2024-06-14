Son Dakika: Bakan Tunç'tan kritik Eylem Tok ve Cihantimur Tok açıklaması
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Eylem Tok ve Cihantimur Tok ABD'de iade talebimiz kapsamında yakalanmışlardır. Süreci Bakanlık olarak yakından takip ediyoruz" dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şöyle konuştu:
"ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinden bugün aldığımız bilgiye göre Eylem Tok ve Cihantimur Tok ABD'de iade talebimiz kapsamında yakalanmışlardır. Süreci Bakanlık olarak yakından takip ediyoruz" dedi.
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