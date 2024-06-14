Son Dakika: Bakan Tunç'tan kritik Eylem Tok ve Cihantimur Tok açıklaması

Yayınlanma: 14.06.2024 - 17:34

Güncelleme: 14.06.2024 - 17:39

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şöyle konuştu:

"ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinden bugün aldığımız bilgiye göre Eylem Tok ve Cihantimur Tok ABD'de iade talebimiz kapsamında yakalanmışlardır. Süreci Bakanlık olarak yakından takip ediyoruz" dedi.

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