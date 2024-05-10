DHA, Eylem Tok haberini sansürlemişti... Gazeteci Rojda Altıntaş istifa etti
Gazeteci Rojda Altıntaş, Eylem Tok ve ABD'ye kaçırdığı oğluyla ilgili haberlerin sansürlendiğini açıklamasının ardından DHA'dan istifa etti.
İstanbul Göktürk'te Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybetmesine neden olan 17 yaşındaki oğlu Timur C'yi ABD'ye kaçıran yazar Eylem Tok'la ilgili haberin DHA'da yayınlanmaması için Demirören Ailesi’nin devreye girdi.
Daha önce Yıldırım Demirören'in eşi Revna Demirören ile şoförüyle yaptığı görüşmenin kayıtlarını paylaşan gazeteci Rojda Altıntaş, DHA'dan istifasını duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Altıntaş, şu ifadeleri kullandı:
"Demirören Haber Ajansı ile olan ilişkim sona ermiştir. İstifa ettim.
27 yaşında bir genç kadın muhabir olarak, yaşadığım bu sürecin ne kadar zor olduğunu anlatmak benim için gerçekten güç.
Bu süreçte bana destek olan ve güvenen herkese içtenlikle teşekkür ederim. Artık mesleğimi daha doğru ve etik bir şekilde sürdürebileceğim yeni yollar arayacağım.
Saygılarımla"
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