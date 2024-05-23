Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olduktan sonra ABD'ye kaçmışlardı... Eylem Tok ve ehliyetsiz oğlu hakkında kırmızı bülten kararı!

Yayınlanma: 23.05.2024 - 09:48

Güncelleme: 23.05.2024 - 10:11

Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olan kazanın ehliyetsiz sürücüsü firari Timur Cihantimur ve olay sonrası onu yurt dışına kaçıran annesi hakkında kırmızı bülten kararı çıkarıldı.

NE OLMUŞTU?

Yazar Eylem Tok ve doktor Bülent Cihantimur’un ehliyetsiz oğlu lüks aracıyla kaza yaptı. Bir kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından Eylem Tok ve oğlu Mısır'a firar etti ardından ABD'ye kaçtı. İnfial yaratan kaza sonrası ülkeye dönmeyen Tok ve oğlu Cihantimur, ABD'de bir caddede gülümserken görüntülendi.