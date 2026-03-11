Son Dakika... Bakan Uraloğlu açıkladı: 'Hürmüz Boğazı'nda 15 tane Türk sahipli gemi var'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ortadoğu'daki son duruma ilişkin AKP Grup Toplantısı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA 15 TÜRK GEMİSİ BULUNUYOR

Hürmüz Boğazı'nda 15 Türk gemisinin beklediğini açıklayan Uraloğlu “Hürmüz Boğazı'nda 15 Türk sahipli gemimiz var. Bekleme noktasındalar. İhtiyaçlarının giderilmesi konusunda bir sorun yok. Herhangi bir saldırı zarar yok. Şu an için hiçbir vatandaşımız etkilenmiş değil" dedi.

Bakan Uraloğlu, şu açıklamayı yaptı:

"Savaşın süresi uzadıkça o süreler de uzatılıyor. Suriye, Irak, İran, İsrail’in hava sahaları zaten kapalı. Diğer bölgelerde de yer yer kapanıyor. Hava trafiğinde ciddi risk var, riskin yönetilmesi lazım. Gayretimiz Umman ve Suudi Arabistan’dan bölge ülkelere kara yolu ile gidip, hem Türk hem yabancı vatandaşları İstanbul’a, İstanbul’dan da diğer ülkelere gitmesi konusunda bazı ülkelerle anlaştık. Kara yolun rotasında bir sıkıntı yok. İran’da kalan Pegasus ve THY uçakları var. Onların personellerini getirdik, problem yok savaşın seyrine göre uçakları da alacağız."