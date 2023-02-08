Son dakika... Bakan Varank da felaketten siyaset devşirmeyi ihmal etmedi!

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 08:06

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 09:11

AKP Sözcüsü Ömer Çelik ve Eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner'in ardından tepki yaratan bir çıkış da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan geldi.

DHA'nın aktardığı habere göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

'TÜRKİYE ÜRETEN BİR ÜLKE'

Basın toplantısı sırasında söz alan Varank, deprem bölgesine battaniye yardımda bulunan sanayicilere teşekkür ederken, "Bu aslında Türkiye'nin üreten bir ülke olduğunun da göstergesi" ifadesini kullandı.

Çelik ve Metiner'in ardından Bakan Varank'ın bu sözleri de sosyal medyada infial yarattı. Yurttaşlar tepkilerini "Ülke yıkılmış, hâlâ büyüyen Türkiye diyor", "Sayın Bakan ne anlatıyorsunuz, bunun yeri mi", "Siyasetin batsın senin", "Amca şaka mı yapıyorsun sen", "Battaniye üretimiyle övünüyor, hem de böyle bir günde" sözleriyle dile getirdi.

ÖMER ÇELİK NE DEMİŞTİ?

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, önceki gün depremden etkilenen memleketi Adana'ya gitti. Gazetecilerin karşısına geçen Çelik, konuşması sırasında AKP propagandası yaptı. Ömer Çelik konuşmasında "Cumhur İttifakı olarak hepimiz sahadayız. Hem AK Parti Genel Merkezi hem MHP Genel Merkezi milletvekillerimizi, MKYK üyelerimizi bölgelere gönderdik. Hepimiz bu çalışmalarda üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

MEHMET NETİNER NE DEMİŞTİ?

Eski AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner ise Adıyaman'daki arama-kurtarma faaliyetlerinde devletin yetersizliğine dikkat çeken bir vatandaşa yanıt verirken, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan övgüsü yaptı. Metiner, "Adıyaman'ın arkasında Reis var. Lakin Adıyamanımızı yeniden onaracak Reisimiz var bizim teyzeminoğlu" ifadelerini kullandı.. Metiner tepkiler üzerine tweet'i silmek zorunda kalmıştı.