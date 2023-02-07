Türk halkı canıyla cebelleşirken bunu unutmaz: Felaketten siyaset devşirdiler!

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 08:24

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 10:27

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde dün gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler ve peşi sıra yaşanan 300'e yakın artçı şok bölgede ağır bir tabloya yol açtı. Binlerce insanımız yaşamını yitirdi, on binlerce yaralımız var. Kayıplarımız her geçen dakika maalesef artıyor.

Türk halkı devletin yetersiz kaldığı felakette sadece elini değil tüm bedenini taşın altına koymuş durumda. Binlerce gönüllü depremzedelerin yardımına koştu, binlercesi AFAD ya da STK'lerden gelecek çağrıyı bekliyor. Başta Hatay ve Kahramanmaraş Elbistan'da çaresizce bekleyen binlerce yurttaşımızın çağrısı sosyal ve geleneksel medyaya yansıyor.

'CUMHUR İTTİFAKI OLARAK...'

Hâl böyleyken AKP'li siyasetçilerin sorumsuz çıkışları yoğun tepki uyandırdı. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, dün depremden etkilenen memleketi Adana'ya gitti. Gazetecilerin karşısına geçen Çelik, konuşması sırasında AKP propagandası yapmaktan geri durmadı. Çelik, şöyle konuştu:

* Cumhur İttifakı olarak hepimiz sahadayız. Hem AK Parti Genel Merkezi hem MHP Genel Merkezi milletvekillerimizi, MKYK üyelerimizi bölgelere gönderdik. Hepimiz bu çalışmalarda üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz.

* Cumhur İttifakı'nın teşkilatları sahadadır, bütün arkadaşlarımız istenildiği takdirde yardımcı olacak şekilde çalışmalara yardımcı olmaya çalışıyorlar. Hepimiz belli illere dağıldık, her ilde bakanlarımız var.

* Cumhur İttifakı'ndan genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, MKYK üyeleri, teşkilatlarımız var. Bu şekilde iller paylaşılmış durumda.

BİR SKANDAL DA METİNER'DEN

Benzer yönde bir açıklama eski AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner'den geldi. Metiner, depremin vurduğu Adıyaman'dan bir paylaşım yapan Hamze Temur'a gönderme yaparak AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan övgüsü yaptı.

Adıyaman'ın yalnız bırakıldığına dair bir mesaj ileten Temur'un paylaşımını alıntılayan Metiner, "Adıyaman yalnız değil. Adıyaman'ın arkasında Reis (AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan) var. Adıyaman Reis'in sevdalı olduğu bir şehirdir. Ölenleri geri getiremeyiz. Üzüntümüz sonsuz. Lakin Adıyamanımızı yeniden onaracak Reisimiz var bizim teyzeminoğlu" ifadelerini kullandı.