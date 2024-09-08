Son Dakika... Bakan Yerlikaya acı haberi duyurdu: 4 asker şehit oldu!
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tunceli'de askeri aracın uçurumdan yuvarlanmasıyla 4 askerin şehit olduğunu duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada "Tunceli Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucunda Jandarma Uzman Çavuşlarımız Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve Jandarma Uzman Onbaşımız Doğan Kızılateş şehit oldu. Kazada Jandarma Astsubay Çavuş Muhammet Koyuncu yaralanmıştır" ifadelerini kullandı.
Milletimizin başı sağ olsun????— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 8, 2024
Tunceli Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucunda Jandarma Uzman Çavuşlarımız Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve Jandarma Uzman Onbaşımız Doğan Kızılateş şehit olmuştur. Kazada Jandarma Astsubay Çavuş… pic.twitter.com/5FcZHDAHAh
Etiketler: #Ali Yerlikaya #Tunceli #Şehit
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