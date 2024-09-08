Son Dakika... Bakan Yerlikaya acı haberi duyurdu: 4 asker şehit oldu!

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tunceli'de askeri aracın uçurumdan yuvarlanmasıyla 4 askerin şehit olduğunu duyurdu.

Son Dakika... Bakan Yerlikaya acı haberi duyurdu: 4 asker şehit oldu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.09.2024 - 21:06

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada "Tunceli Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucunda Jandarma Uzman Çavuşlarımız Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve Jandarma Uzman Onbaşımız Doğan Kızılateş şehit oldu. Kazada Jandarma Astsubay Çavuş Muhammet Koyuncu yaralanmıştır" ifadelerini kullandı. 


Etiketler: #Ali Yerlikaya #Tunceli #Şehit

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