Silah kazası sonucu yaralanan uzman çavuş hastanede şehit oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, silah kazası sonucu yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Yavuz Güney’in hastanede şehit olduğunu bildirdi.

İHA
Yayınlanma: 04.09.2024 - 00:01
Silah kazası sonucu yaralanan uzman çavuş hastanede şehit oldu
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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Silvan Jandarma Komando Alay Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Yavuz Güney, silah kazası sonucu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kahraman jandarmamıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine, jandarma teşkilatımıza ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Makamı ali olsun" ifadelerine yer verdi.


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