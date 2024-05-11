Son dakika... Bakan Yerlikaya duyurdu: 'İstanbul merkezli 2 ilde ‘Mahzen-42’ operasyonu: Husumetli 2 suç örgütü çökertildi!'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen “Mahzen-42” operasyonlarında elebaşılığını Numan Karakoç ve cezaevinde olan Hakan Akdoğan’ın yaptığı birbiriyle husumetli 2 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

İHA
Yayınlanma: 11.05.2024 - 08:30
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İstanbul ve İzmir’de elebaşılığını Numan Karakoç’un ve cezaevinde olan Hakan Akdoğan’ın yaptığı husumetli 2 ayrı suç örgütüne yönelik “Mahzen-42” operasyonları düzenlendi.

Operasyonlara elebaşı Numan Karakoç’un da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 33 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ise, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten adam öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 6136 sayılı kanuna muhalefet, tehdit ve mala zarar verme suçlarını işledikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu 7 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği ve muhtelif miktarda uyuşturucu maddeye el konuldu.


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