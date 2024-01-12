Son dakika... Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Terör örgütünü öven hesaplar hakkında tespit çalışmaları başlatıldı'

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kuzey Irak'tan gelen şehit haberlerinin ardından sosyal medyada terör örgütünü öven hesaplar hakkında tespit çalışmalarının başlatıldığını duyurdu.

DHA
Yayınlanma: 12.01.2024 - 23:18
Son dakika... Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Terör örgütünü öven hesaplar hakkında tespit çalışmaları başlatıldı'
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada 'provokatif amaçlı olarak' terör örgütünü öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan hesaplar hakkında gerekli tespit çalışmalarının başlatıldığını duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bölücü Terör Örgütü’nün (BTÖ) hain saldırısında şehit olan kahraman askerlerimize yönelik sosyal medyada 'provokatif amaçlı olarak' terör örgütünü öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan hesaplar hakkında gerekli tespit çalışmaları başlatılmıştır. Bu şahıslar hakkında yasal işlemler yapılacaktır" ifadelerini kullandı.


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