Son Dakika... Bakan Yumaklı açıkladı: Manisa ve Uşak'taki yangınlar kontrol altında
Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa ve Uşak'taki yangınların kontrol altına alındığını bildirdi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Manisa Gördes ve Uşak Eşme'deki orman yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı.
Aydın Bozdoğan'daki orman yangınının kontrol altına alındığını bildiren Yumaklı, Muğla Yatağan ve Ula'daki yangınların da kısmen kontrol altına alındığını aktardı.
Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
'' #Manisa Gördes ve #Uşak Eşme’deki orman yangınları havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda KONTROL ALTINA ALINDI.
Soğutma çalışmalarımız devam ediyor.
#Aydın Bozdoğan’daki yangın büyük oranda kontrol altında.
#İzmir Menderes
#Muğla Ula ve Yatağan’daki yangınlar kısmen kontrol altında.
Ekiplerimizin yoğun müdahaleleri sürüyor.''
?? #Manisa Gördes ve #Uşak Eşme’deki orman yangınları havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda KONTROL ALTINA ALINDI.— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) August 19, 2024
Soğutma çalışmalarımız devam ediyor.
?? #Aydın Bozdoğan’daki yangın büyük oranda kontrol altında.
??#İzmir Menderes
??#Muğla Ula ve Yatağan’daki…
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