Son Dakika... Bakan Yumaklı son durumu açıkladı: 6 yangın devam ediyor

Sıcaklıkların yükselmesiyle birçok noktada orman yangınları çıktı. 5 günde çıkan 342 yangından 6'sı devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, açık alanlarda ateş yakılmaması için uyarıda bulundu.

Yurdun farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.





"6 YANGIN DEVAM EDİYOR"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şu ifadeleri kaydetti:

"Yurtta cuma gününden bu yana 342 yangın çıktı. Manisa, İzmir ve Hatay'daki 6 yangın devam ediyor. İzmir Seferihisar ve Menderes yangınlarında dünden çok daha iyi durumdayız. Hem İzmir’de hem Manisa’da gece boyu çok ciddi müdahalelerle etkiyi büyük ölçüde düşürdük. Hatay Antakya’da çok sert esen rüzgar sebebiyle zaman zaman zor anlar yaşıyoruz. Adana'daki yangın kontrol altına alındı.





Pilotlarımız risk alarak müdahale ediyor. Karadan da yangınların söndürülmesi için aralıksız çalışılıyor. Rüzgarın kararsız esmesi de çalışmaları etkiliyor. Lütfen dışarıda ateş yakmayın. Çok basit bir ateş yakılmasıyla ülkemizin kaynakları yanıyor. Yangınlara dair toplumsal duyarlılık olmalı.

Bütün vatandaşlarımızdan istirham ediyorum, lütfen dışarıda ateş yakmayın. Elinizdeki sigarayı yolun kenarına, otun içerisine atmayın."