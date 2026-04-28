Son Dakika... Bakanlık açıkladı: Sosyal medya düzenlemesi için tarih verildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Göktaş, "Çocuklarımızı büyük şirketlerin, dijital ve teknoloji şirketlerinin, algoritmaların insafına bırakmayacağız" dedi.

"6 AY İÇERİSİNDE BU DÜZENLEMEYE GEÇTİĞİMİZDE..."

"Bir yönetmelik çıkacak, 6 ay çerisinde bu düzenlemeye geçtiğimizde Türkiye'de sosyal medya düzenlememiz fiilen hayata geçmiş olacak." diye konuşan Bakan Göktaş, düzenlemeye ilişkin 2024 yılından beri çalıştıklarını dile getirdi.

2024 yılında düzenledikleri çalıştaydan bahseden Bakan Göktaş, şöyle devam etti:

"Ekran süremiz çok hızlı artıyor. Çocukların sosyal medyaya giriş yaşı 6. Önümüzdeki yıllarda 15 yaşındaki çocukların sadece belli paylaşımlardan dolayı davalarla karşı karşıya kalabilir."

"ÜLKEMİZE GÖRE MODEL GELİŞTİRDİK"

Ebeveynlerin bu durumun farkında olması gerektiğinin altını çizen Göktaş, AB'nin de önemli düzenlemeleri hayata geçirdiklerini ifade edip "Avusturalya'nın raporunu aldık. Bu raporda eksik olan tarafları gördük. Kendi ülkemize göre model geliştirdik." dedi.

Göktaş, "Yaş doğrulama sistemi getiriyoruz. 1 milyondan fazla kullanıcı varsa temsilci bulundurmalarını istiyoruz. Uygunsuz içeriklerin ve aldatıcı reklamların bir saat içerisinde kaldırılmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Amaçlarının denetlemek ve çocuklara daha güvenli bir dijital ortam yaratmak istediklerini sözlerine ekleyen Bakan Göktaş, "Bütün ülkeler benzer süreçten geçiyor. Çocuklarımız kimlerle iletişim halinde hiçbir şekilde bilmiyoruz. Çocukların yüzde 10'u yabancı biriyle en az 1 kere iletişimde olduğunu ifade ediyor." dedşç

Ebeveynlerden destek istediklerinin de altını çizen Göktaş, "Ebeveyn telefonunu verdikten sonra başarılı olamayız." değerlendirmesinde bulundu.