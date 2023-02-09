Son Dakika: Bakanlıktan deprem bölgesindeki refakatsiz çocuklarla ilgili yeni açıklama

Son dakika haberi... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, deprem bölgesindeki refakatsiz çocukların teslimi ile ilgili çalışmalar yaptığına yönelik iddialara ilişkin açıklama yaptı

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 11:21
Son Dakika: Bakanlıktan deprem bölgesindeki refakatsiz çocuklarla ilgili yeni açıklama
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, deprem bölgesindeki refakatsiz çocukların teslimi ile ilgili çalışmalar yaptığına yönelik iddialara ilişkin açıklama yaptı

Açıklamada şöyle denildi:

"Daha önceki duyurularımız da da belirttiğimiz üzere, deprem bölgeisnde şu ana kadar ailelerine ulaşılamayan refakatsiz çocuklar konsunda tek yetkili kurum bakanlığımızdır.

Çocukların bakanlığımız haricinde herhangi bir kişi ya da kuruma teslim edilmesi kesinlikle söz konusu değildir.

Vatandaşlarımızın bu tip paylaşımlara itibar etmemeleri önemle rica olunur."

 


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