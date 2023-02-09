Son Dakika: Bakanlıktan deprem bölgesindeki refakatsiz çocuklarla ilgili yeni açıklama
Son dakika haberi... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, deprem bölgesindeki refakatsiz çocukların teslimi ile ilgili çalışmalar yaptığına yönelik iddialara ilişkin açıklama yaptı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, deprem bölgesindeki refakatsiz çocukların teslimi ile ilgili çalışmalar yaptığına yönelik iddialara ilişkin açıklama yaptı
Açıklamada şöyle denildi:
"Daha önceki duyurularımız da da belirttiğimiz üzere, deprem bölgeisnde şu ana kadar ailelerine ulaşılamayan refakatsiz çocuklar konsunda tek yetkili kurum bakanlığımızdır.
Çocukların bakanlığımız haricinde herhangi bir kişi ya da kuruma teslim edilmesi kesinlikle söz konusu değildir.
Vatandaşlarımızın bu tip paylaşımlara itibar etmemeleri önemle rica olunur."
??Uluslararası bir yardım kuruluşunun deprem bölgesindeki refakatsiz çocukların teslimi ile ilgili çalışmalar yaptığına yönelik iddialara ilişkin basın açıklamamız@deryayanikashb pic.twitter.com/SVnw2WeY8s— T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (@tcailesosyal) February 9, 2023
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