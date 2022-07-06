Kılıçdaroğlu'ndan 'silahlanma' tepkisi: 'Bunun bir bedeli var'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya Şehir Hastanesi'nde görev başında öldürülen kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya'nın ardından ruhsatlı ve ruhsatsız silahlanmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Bunun bir bedeli var" dedi.
Konya Şehir Hastanesi'nde bir kişi, Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'yı görev başında katletti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saldırıyı gerçekleştiren kişinin başka bir hastanede güvenlik görevlisi olduğunu, saldırganın da olayın ardından hayatını kaybettiğini duyurdu.
Türk Tabipleri Birliği (TTB) görev başında yaşamını yitiren hekimin ardından tepki göstererek iş bırakacaklarını açıkladı.
Artan silahlanmaya dikkat çeken CHP lideri Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün bir hekim katledildi. Katil ruhsatlı silah taşıyordu belki ama ruhsatsız silahlarda da artış devasa. Silahlananlara şunu söyleyeyim; bunun bedeli var. Kanunlar bu ülkede çalıştığında, Teksas'ta yaşamadığınızı öğrenirsiniz. Lamı cimi yok, iktidarımızda bunun sonu hapistir."
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