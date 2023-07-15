Son dakika... Bakırköy'de bina çöktü: 1 kişi göçük altında
Son dakika haberi... Bakırköy Osmaniye'de kontrollü yıkımı yapılan bir bina çöktü. Göçük altında bir kişinin kaldığı öğrenildi. İtfaiye ve AFAD ekipleri, enkaz üzerinde çalışma yapıyor.
İstanbul'un Bakırköy ilçesi Osmaniye Mahallesi'nde kontrollü yıkımı yapılan bir bina çöktü. Göçük altında bir kişinin kaldığı öğrenildi. İtfaiye ve AFAD ekipleri, enkaz üzerinde çalışma yapıyor.
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