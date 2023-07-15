Son dakika... Bakırköy'de bina çöktü: 1 kişi göçük altında

Yayınlanma: 15.07.2023 - 17:20

Güncelleme: 15.07.2023 - 18:12

İstanbul'un Bakırköy ilçesi Osmaniye Mahallesi'nde kontrollü yıkımı yapılan bir bina çöktü. Göçük altında bir kişinin kaldığı öğrenildi. İtfaiye ve AFAD ekipleri, enkaz üzerinde çalışma yapıyor.

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